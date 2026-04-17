В Электростали отметили День труда и наградили трудовые династии

Торжественное мероприятие ко Дню труда Московской области прошло 16 апреля в Электростали. В округе наградили представителей разных профессий, трудовые династии и общественников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ранее Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал губернатор. четверг, 16 апреля, в Электростали чествовали жителей, которые своим трудом вносят вклад в развитие округа, Подмосковья и страны. В мероприятии приняли участие врачи, учителя, слесари, машинисты и представители других профессий.

Заместитель министра образования Московской области Татьяна Лукьяненко вручила Благодарность губернатора Подмосковья трудовой династии Нестеровых, посвятившей жизнь металлургическому заводу «Электросталь». Семья заняла второе место в областном конкурсе, а общий трудовой стаж династии составил 724 года.

Также награды получили представители трудовых династий машиностроительного, металлургического и химико-механического заводов, чей совокупный стаж насчитывает столетия. Председатель областной организации Российского профсоюза работников промышленности Мария Буртасова вручила знаки отличия активным общественникам, защищающим права работников.

Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов и почетных граждан, которые заложили основу для развития предприятий и профессиональных традиций округа.