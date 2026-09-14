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В Электростали отметили День поселка Елизаветино

Жители поселка Елизаветино в Электростали накануне приняли участие в праздничной программе с выставкой, детскими играми и концертом, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

День поселка Елизаветино отметили в Электростали в субботу, 12 сентября. Праздничная программа объединила жителей разных возрастов.

Праздник начался с выставки «Малый поселок — большая история». Гости смогли познакомиться с прошлым родного края, вспомнить его жителей и важные события.

Для детей организовали интерактивную программу «Заряжай-ка!» с играми и конкурсами. Также творческие коллективы культурных центров представили театрализованный концерт «Елизаветино. От сельца к поселку». Завершило праздник выступление артистов вокальной студии «КамерТОН».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.