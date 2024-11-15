В Электростали открылся обновленный офис Сбера, который стал более открытым и удобным для посетителей, передает пресс-служба Сбера.

Обновленный офис Сбера открылся по адресу: г. Электросталь, ул. Мира, д. 18. Там появились игровая зона для детей и кофе-пойнт. В офисе можно получить как классические финансовые продукты и услуги, так и нефинансовые сервисы, а также продукты компаний-партнеров Сбера.

В зоне SberDevices предлагаются умные устройства и устройства умного дома Sber — музыкальные колонки SberBoom и SberBoom Mini, Sber TV, умные ТВ-приставки SberBox, В офисе оборудован пункт выдачи заказов, где можно получить заказ из Мегамаркета.

«Обновленные офисы банка создают максимально комфортную среду для посетителей, обеспечивая безбарьерное взаимодействие между сотрудниками и клиентами. В новом офисе мы предлагаем нашим клиентам широкий спектр финансовых и нефинансовых сервисов, что обеспечивает комфорт и внимание к каждой детали», — сообщила первый заместитель главы городского округа Электросталь Ольга Печникова.

Также клиентам доступен широкий спектр нефинансовых сервисов: здесь можно установить или обновить мобильное приложение СберБанк Онлайн на смартфоне, сделать копии и распечатать документы, приобрести транспортные карты «Тройка», оформить сим-карты с выгодными тарифами, подключить сервисы для самозанятых, проконсультироваться по программам страхования и многое другое.

«Очень приятно, что у нас не только открываются новые предприятия, но и обновляются компании, которые уже много лет работают на территории городского округа Электросталь. Уверена, что жители оценят новое пространство в отделении банка. Теперь получать финансовые услуги они будут в таком современном комфортном и красивом месте», — поделился управляющий Восточным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Осипов.