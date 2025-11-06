В Электростали открыли новый сквер «Затишье»

В Электростали 6 ноября состоялось открытие нового общественного пространства «Затишье». Обновленный сквер расположен в восточном микрорайоне города около крытого катка имени А. С. Ионова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Здесь была проведена масштабная работа: обустроены пешеходные дорожки с лавочками и качелями, установлены фонари и камеры для безопасности жителей, высажены несколько видов деревьев и кустарников. Для юных жителей на территории установлен большой современный детский игровой комплекс, а для любителей активного отдыха появилась спортивная площадка с тренажерами. Владельцы домашних животных смогут позаниматься со своими питомцами на специальной локации — в сквере организована отдельная зона с тренировочными элементами. Однако она будет открыта для посещения в декабре, так как для начала необходимо, чтобы зимний покров защитил свежевысаженный клевер.

Сквер «Затишье» был благоустроен в рамках государственной программы Московской области «Формирование комфортной городской среды» благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что каждый год в Подмосковье открывается по 10-12 парков. Каждый парк делают содержательным.

«Это большие территории от 30 до 180 гектаров, и, конечно, преображается вся жизнь вокруг. Можно отдыхать, заниматься спортом», — сказал глава региона.