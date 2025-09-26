В Электростали открылась выставка «Летопись трудовых династий АО „МСЗ“

На 10 информационных стендах, установленных на центральной электростальской площади, размещены фотографии 26 трудовых династий АО «МСЗ» (предприятие Топливного дивизиона «Росатома»).

Выставка посвящена 80-летию отечественной атомной промышленности.

В торжественном открытии приняли участие генеральный директор АО «МСЗ» Алексей Жиганин, директор департамента по развитию промышленности, инвестиционной политике и рекламе г. о. Электросталь Ирина Епифанова, а также герои выставки — члены заводских династий и их дети, выступившие с творческими номерами.

Трудовой династией признаются члены одной семьи и их близкие родственники, имеющие три и более поколений в одной организации с суммарным стажем профессиональной деятельности не менее 50 лет.

Выставка на центральной площади Электростали продлится до конца октября.