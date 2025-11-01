В Электростали открылась обновленная центральная площадь

Благоустройство одной из самых больших площадей в Подмосковьепрошло в рамках Народной программы «Единой России». На завершающем этапе по наказам жителей здесь обновили Аллею Славы, установив на ней новую стелу, передает пресс-служба партии.

В торжественном открытии объекта, помимо партактива и депутатов «Единой России», приняли участие общественники, юнармейцы, жители города.

«Это одна из самых больших площадей в нашем регионе, она может вместить порядка 20 тысяч человек. Для горожан создали несколько функциональных зон: просторную площадку для проведения концертов, Аллею Славы с информационными стендами об истории города и его выдающихся жителях, а также две организованные парковочные зоны», — рассказал исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Эрленд Гурский.

Он отметил, что преображение локации было разделено на несколько этапов.Еще в 2023 году здесь обустроили современную зону отдыха, очистив местный пруд и установив три фонтана.

Этой осенью на площади заменили плитку и бордюрный камень, установили современное освещение, посадили деревья. Основным элементом благоустройства стала возвращенная по просьбам горожан Аллея Славы с новой стелой.

Изначально аллея была открыта в 1978 году. На новой стеле из архитектурного бетона увековечены имена Героев Советского Союза, интернациональных войн, Героев труда и Героев России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.