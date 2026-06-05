В Электростали откроют запись в трудовые отряды главы 9 июня

Набор подростков в «Трудовые отряды главы» стартует в Электростали 9 июня в 17:00. Программа действует с 2005 года и дает возможность получить первый трудовой опыт и поучаствовать в благоустройстве города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект «Трудовые отряды главы» реализуется в Электростали с 2005 года. Он помогает подросткам получить первый трудовой опыт и формирует ответственное отношение к городскому округу и окружающей среде.

Участники отрядов занимаются уборкой бытового мусора, удалением поросли, обрезкой кустарников, сбором веток и сухостоя. Работа проходит с понедельника по пятницу по четыре часа в день.

Программа включает не только трудовую деятельность. Ребята участвуют в организации городских мероприятий, а также в различных активностях, квизах и интеллектуальных викторинах.

Запись в отряд на июль откроется 9 июня в 17:00. Регистрация будет доступна онлайн на официальном сайте молодежного центра. Организаторы рекомендуют заранее подготовить необходимые документы. Полный перечень требований и подробности о работе отрядов размещены по прямой ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.