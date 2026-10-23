В Электростали определили победителей этапа чемпионата «Мое Подмосковье»

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Школьники и студенты Электростали 22 октября сыграли в муниципальном этапе чемпионата по настольной краеведческой игре «Мое Подмосковье». Победители представят город на областном чемпионате 30 октября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Муниципальный этап прошел в Центральной городской библиотеке имени К. Г. Паустовского. За игровыми столами встретились 16 школьных и студенческих команд. Вне рейтинга участвовала сборная участников СВО. Игроков приветствовала заместитель главы городского округа Электросталь Елена Ивановна Митькина.

Состязание длилось три часа. Среди школьников больше всего игровых баллов набрала команда школы № 18. Второе место заняла школа № 5, третье — гимназия «Новое поколение».

Среди студентов победила команда Московского областного политехнического колледжа. Серебро получили игроки Медицинского колледжа, бронзу — Музыкального колледжа имени А. Н. Скрябина. Победители муниципального этапа выступят на областном чемпионате 30 октября.

Чемпионат среди школьников проводят с 2024 года. В 2026 году впервые состоялась игра среди студентов Восточного Подмосковья. Идея чемпионата появилась в Электростали, а теперь соревнования среди школьников и студентов проводят во всех муниципалитетах Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.