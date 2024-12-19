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В Электростали определены площадки для безопасного запуска пиротехники

Для безопасного запуска пиротехнических изделий (салютов, фейерверков, петард и других изделий) на территории городского округа Электросталь определены 5 площадок, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ими стали:

Аллея от торгового центра «Меридиан» до ООО «Веракс» (ул. Журавлева, д. 1-а, вдоль Фрязевского шоссе);

Территория «Ялагинское поле» (150 метров юго-западнее конечной остановки городских автобусов на ул. Ялагина);

Площадь имени В. И. Ленина (территория между ледовым дворцом спорта «Кристалл» и плавательным бассейном МУ «СОК „Электросталь“);

Участок, расположенный на 150 метров севернее ул. Юбилейной, до водоема;

Футбольное поле в деревне Всеволодово, микрорайон «Ногинск-5» (250 метров северо-западнее Дома культуры).

Применять пиротехнику можно только в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации завода-изготовителя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.