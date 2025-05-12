В Электростали обустраивают «народную тропу»

В Электростали продолжают благоустраивать пешеходную дорожку от ул. Журавлева к Загородному проезду (кладбище «Новое»). Ранее подрядчик демонтировал старое покрытие, установил бордюрный камень и обустроил новое основание. Сейчас рабочие выполняют асфальтирование тропы. Готовность объекта составляет около 80%. Протяженность данной дорожки более 800 метров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ранее подрядная организация завершила благоустройство еще двух народных троп около школы № 22.

Благодаря благоустройству таких пешеходных дорожек жителям передвигаться будет удобно и комфортно. Работы проводятся в рамках реализации программы «Народные тропы Подмосковья».

Сейчас электростальцы могут принять участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В нашем городском округе представлены три общественные территории: сквер около «Водоканала» на ул. Карла Маркса, д. 28; сквер на пр. Ленина (от д. 04, 06); сквер на ул. Победы (в районе д. 15 к.1). Выбрать можно один объект до 12 июня по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.