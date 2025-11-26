В Электростали обсудили спортивные перспективы города

сегодня в 20:35

Во вторник, 25 ноября, Глава г. о. Электросталь Филипп Александрович Ефанов совместно с депутатом Государственной Думы Геннадием Олеговичем Паниным провели встречу с руководителями и сотрудниками спортивных учреждений, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие было посвящено обсуждению ключевых вопросов развития спорта и созданию более доступных условий для занятий физической культурой в городе.

Участники обсудили эффективное использование спортивных объектов в дневное время, условия присвоения спортивных разрядов, создание и проведение новых спортивных мероприятий, а также обеспечение качественной медицинской помощи спортсменам.

Отдельное внимание уделили вопросам вовлечения детей и подростков в физическую культуру и мерам поддержки тренерского состава.

Было отмечено, что спортсмены городского округа показывают высокие результаты в водных видах спорта, единоборствах, хоккее и других дисциплинах.

При поддержке Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева и депутатов всех уровней ведется работа по модернизации спортивной инфраструктуры города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.