В Электростали обновят сквер Машиностроителей у мемориала «Катюша»

Сквер Машиностроителей у мемориала «Катюша» в Электростали благоустроят в 2027 году. На участке площадью 2,06 га обновят пешеходные дорожки и создадут зоны для отдыха и спорта, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Сквер расположен в центре Электростали рядом с улицей Красной и Электростальским заводом тяжелого машиностроения. Поблизости находятся жилые дома, остановки общественного транспорта, социальные и культурные объекты. Территория хорошо озеленена, уровень шума здесь невысокий.

Сейчас в сквере не хватает скамеек, детских и спортивных площадок, мест для отдыха. Дорожки находятся в неудовлетворительном состоянии или отсутствуют, территория не приспособлена для маломобильных посетителей. В обновлении также нуждаются мемориал «Катюша» и опоры освещения. Проект предусматривает новые функциональные зоны, ремонт пешеходных покрытий и единый стиль оформления.

В сквере обустроят площадь с мемориалом, главную площадь, аллею, детскую и воркаут-площадки, места для стритбола и настольного тенниса. Также запланированы летняя эстрада, качели, парковка на 51 машину, площадка для сбора твердых бытовых отходов и основание стелы «Катюша». Конструкцию стелы и бюст установят по отдельному контракту. Диагональные линии мощения и малых архитектурных форм отсылают к полету реактивных снарядов. В оформлении используют темно-серый цвет как символ металла и алый — как отсылку к флагу Победы.

В сквере разместят памятные стенды. «Наша Победа» расскажет о значении Великой Отечественной войны, «Путь к Победе» — о ее ключевых событиях, «Хроника» представит записи Юрия Левитана. На стендах «Письма с фронта», «Стихи войны» и «Электросталь 1941–1945» разместят письма фронтовиков и их родных, военные стихи и сведения о роли города в обороне страны. Надписи на основании стелы будут посвящены реактивной установке БМ-13 «Катюша».

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.