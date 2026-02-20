сегодня в 17:26

В Электростали наградили защитников Отечества к 23 Февраля

Торжественное мероприятие ко Дню защитника Отечества прошло 19 февраля в ДК имени К. Маркса в Электростали. Глава округа Филипп Ефанов вручил награды военнослужащим, сотрудникам силовых структур и юнармейцам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ДК имени К. Маркса собрались почетные гости — глава г. о. Электросталь Филипп Ефанов, депутаты городского совета, военнослужащие, участники и ветераны боевых действий, представители общественных организаций и молодежных движений.

Филипп Ефанов провел церемонию награждения. Благодарственные письма и почетные знаки получили военнослужащие войсковых частей, сотрудники МВД, МЧС и Росгвардии, работники оборонных предприятий и участники СВО.

Отдельное внимание уделили патриотическому воспитанию молодежи. Впервые юнармейцев округа наградили медалями «Юнармейская доблесть» I степени за выдающиеся достижения.

Праздничную атмосферу поддержали творческие коллективы Электростали, подготовившие концертную программу для гостей вечера.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.