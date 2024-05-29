В Электростали наградили отличников «Тотального диктанта»

Отлично справились с диктантом и получили заслуженные дипломы и подарки 68 отличников: школьники, студенты и жители нашего города, многие из них на протяжении нескольких лет подтверждают отличное знание русского языка.

Отличники Международной культурно-образовательной акции «Тотальный диктант» — это люди, которые не только безупречно владеют русским языком, но и по-настоящему любят родное слово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.