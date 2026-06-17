В Электростали наградили ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

Торжественное награждение участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции прошло 17 июня в Культурном центре имени Н. П. Васильева в Электростали. Мероприятие приурочили к 40-летию со дня трагедии, в ликвидации которой участвовали около 1000 жителей округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участникам церемонии выразили слова благодарности и глубокого уважения за мужество и самоотверженность, проявленные при ликвидации последствий одной из крупнейших техногенных катастроф в истории. Отдельно отметили Валентину Рунину, которая ведет большую работу по сохранению памяти о ликвидаторах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.