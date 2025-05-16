В Электростали на проезде Расковой ремонтируют дорогу

В городском округе Электросталь продолжается ремонт дорог. Подрядная организация укладывает новое асфальтовое покрытие на проезжей части проезда Расковой, расположенном в центральной части города, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Работы проводятся в рамках текущего ремонта, который включает в себя фрезерование старого асфальтового покрытия и укладку нового, без изменения площади. В этом году в программу вошли десять участков муниципальных автодорог и тротуаров.

Ранее в городском округе асфальтовое покрытие обновили на улице Загонова и улице Корнеева, которые находятся в восточной части города.

Сейчас проходит голосование за объекты благоустройства по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Электростальцы могут поддержать одну из трех территорий: сквер около «Водоканала» на ул. Карла Маркса, д. 28; сквер на пр. Ленина (от д. 04, 06); сквер на ул. Победы (в районе д. 15 к.1). Проголосовать можно до 12 июня по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.