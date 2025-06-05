В Электростали модернизируют детские игровые площадки

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В Электростали продолжается модернизация детских игровых площадок, ранее установленных в городе по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В 2024 году таких площадок было три, в этом году их стало в два раза больше, сообщает пресс-служба администрации округа.

Детские площадки будут полностью обновлены по шести адресам, среди которых ул. 8 Марта, д. 35; ул. Победы, д. 3 к.1; ул. Победы, д. 13, к. 3,5; ул. Победы, д. 2, к. 3, 4, 5; пр. Ленина, д. 03; пр. Ленина, д. 17.

На четырех дворовых территориях подрядчик уже приступил к демонтажу устаревших игровых элементов. Активные работы ведутся возле дома №35 на ул. 8 Марта. Здесь рабочие полностью убрали старый небезопасный игровой комплекс, разровняли площадку и приступили к обустройству бордюров.

Кроме этого, модернизация в 2025 году коснется еще 12 детских игровых комплексов, расположенных в разных микрорайонах города и в поселке Елизаветино территориального отдела Степановское.

Работы по модернизации площадок планируют завершить в течение года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.