В Электростали готовятся к официальному открытию площади имени Ленина

Обновление Центральной городской площади имени В. И. Ленина подходит к завершению. Благоустройство проводится в рамках государственной программы Московской области «Формирование комфортной городской среды» при поддержке губернатора Андрея Воробьева.

За все это время была проделана масштабная работа. Ко Дню города были подготовлены все основные поверхности: выполнена замена плитки и бордюрного камня, чтобы открыть проход по площади. Позднее установили современное освещение, подсветку для деревьев, новые лавочки и урны.

Сегодня на площади прошла акция по посадке деревьев. В ней приняли участие Глава г. о. Электросталь Филипп Александрович Ефанов, его заместители, представители Общественной палаты, участники специальной военной операции, а также отряд юнармейцев.

В настоящее время остается доделать последние штрихи на стеле «Аллея Героев» и завершить благоустройство автомобильной парковки.

Официальное открытие обновленной площади запланировано на начало ноября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.