В Электростали для школьников прошла «Фабрика профессий»

В Электростали в течение двух дней в ЛДС «Кристалл» прошло значимое профориентационное мероприятие под названием «Фабрика профессий», которое проводится во второй раз, передает пресс-служба администрации городского округа.

Основная цель данного события заключается в том, чтобы познакомить детей с различными профессиями и рассказать о карьерных возможностях в городе.

Учащиеся получили возможность ознакомиться с разнообразием профессий, узнать о перспективах, доступных в регионе, а также пройти профориентационные тесты на площадках организаторов.

За два дня мероприятие собрало более 600 участников, среди которых были учащиеся 7-11 классов и студенты.

Крайне важно, чтобы дети, начиная с ранних лет, развивали личностные качества и приобретали навыки, необходимые для выбора профессии. Чем раньше ребенок определится с направлением своего развития, тем увереннее он будет себя чувствовать в процессе обучения, что, в свою очередь, положительно скажется на его подготовке к будущей трудовой деятельности.

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