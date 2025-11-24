В Электростали более 90 мешков вторсырья отправили на переработку в ходе экоакции

В Электростали на выходных состоялась экологическая акция по сбору вторсырья «РазДельный Сбор». Традиционно местом проведения мероприятия стала площадь около кинотеатра «Современник», расположенная на пересечении улиц Мира и Тевосяна. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В этот раз в экоакции приняли участие более 170 человек. Совместными усилиями жителей и волонтеров экологического движения удалось собрать более 90 мешков. Всю собранную макулатуру, картон, твердый и мягкий пластик, стекло, металл и другие подходящие предметы отправили на переработку в экоцентр, где вторсырье сможет обрести вторую жизнь. Помимо основного вторсырья, традиционно в рамках акции собирались «добрые крышечки». Средства, вырученные от переработки таких крышек, будут направлены на благотворительные цели, поддержку социально значимых проектов и помощь нуждающимся.

Акции по раздельному сбору вторсырья в Электростали проводятся в 4-ю субботу каждого месяца с 12:00 до 14:00 силами волонтеров.

Первая экологическая акция «РазДельный Сбор» в Электростали прошла ровно три года назад — в ноябре 2022 года. За это время движение успело крепко укорениться в городской жизни, став неотъемлемой частью экологической культуры.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.