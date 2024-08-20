В Электростали благоустроили пешеходные дорожки

В Электростали Московской области прокладывают еще 50 «народных троп», сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Народные тропы» — это места, где удобнее всего ходить жителям и где нет подземных коммуникаций. Такие дорожки образовались со временем за пределами пешеходных тротуаров.

Из 44 троп общей площадью 7700 квадратных метров сейчас готовы 36, еще восемь находятся в работе, вскоре подрядчик приступят еще к четырём.

На месте тропинок рабочие устраивают подстилающие и выравнивающие слои оснований из песка и щебня, а также устанавливают бортовой камень. После этого они укладывают асфальтовое покрытие.

Работы по обустройству «народных троп» проходят в рамках реализации мероприятий государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.