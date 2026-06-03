В Электростали 6 июня пройдет день открытых дверей в колледже

День открытых дверей состоится 6 июня в Электростальском колледже в Подмосковье. Абитуриенты и их родители смогут узнать о специальностях, правилах приема и перспективах трудоустройства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие пройдет в субботу, 6 июня, по адресу: улица Сталеваров, дом 19. Начало запланировано на 10:30. Колледж приглашает будущих студентов и их родителей познакомиться с образовательными программами и условиями обучения.

Представители учебного заведения расскажут о специальностях, порядке поступления и особенностях образовательного процесса. Отдельное внимание уделят возможностям дальнейшего трудоустройства и карьерным перспективам выпускников.

Для гостей организуют экскурсию по мастерским. Посетители смогут увидеть учебные аудитории и современное оборудование, а также оценить техническую оснащенность колледжа. Предварительная запись доступна по ссылке.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.