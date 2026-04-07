В Электростали 6 апреля подвели итоги Ломоносовских чтений

В Электростали завершилась 11-я региональная научно-практическая конференция «Ломоносовские чтения». На заочный этап поступило 378 работ, в очный тур вышли 104 участника. Площадкой проведения традиционно стал лицей № 7.

В этом году к конференции присоединились школьники из Мытищ, Ногинска, Коломны, Балашихи и других городов. Главной особенностью стал телемост с Республикой Саха (Якутия): учащиеся представили свои проекты дистанционно, что расширило географию форума.

Ученики 3–4 классов выступили в номинации «Юниор». Старшеклассники защитили исследования по химии, биологии, медицине, физике и астрономии, истории и обществознанию, географии и краеведению, математике и информатике, лингвистике и филологии. Работы оценивали более 30 педагогов и научных руководителей. Победители и призеры получили дипломы и сертификаты. Организаторы подчеркнули, что конференция остается важной площадкой для поддержки талантливой молодежи и развития научного мышления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.