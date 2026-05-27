Фото - © Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области

В Подмосковье 3 июня проведут вебинар о манипуляциях в бизнесе

Вебинар «Манипуляции в корпоративной коммуникации и медиативные технологии противодействия им» пройдет 3 июня в 11:00 в рамках проекта «Медиативная среда» в Московской области, сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Проект реализуется на основании трехстороннего соглашения между уполномоченным по защите прав предпринимателей в Московской области, Торгово-промышленной палатой Московской области и Центром медиации Московской области.

Участникам расскажут о природе манипулятивного воздействия в деловом общении, способах его распознавания и практических инструментах противодействия. Отдельное внимание уделят тому, как скрытые схемы влияния и внутрикорпоративные интриги отражаются на рабочем климате, взаимодействии в коллективе и результатах бизнеса.

Организаторы отмечают, что полученные знания помогут предпринимателям и руководителям выстраивать более прозрачную систему коммуникации и снижать риски конфликтов в командах.

Спикером выступит Сергей Хаванский — тренер медиаторов, юрист, кандидат юридических наук, психолог-характеролог, соучредитель и ведущий преподаватель центра обучения медиации АНО ДПО «ДИАЛОГ ПРО».

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/6a169bc11f1eb52e26bc78fd

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.