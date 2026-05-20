В Электростали 23 мая пройдет акция по сбору вторсырья

Экологическая акция «РазДельный Сбор» состоится 23 мая на площади у кинотеатра «Современник» в Электростали. Жители смогут сдать макулатуру, пластик, металл и электронику с 12:00 до 14:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акция пройдет на традиционной площадке — на пересечении улиц Мира и Тевосяна. Участники смогут принести макулатуру и картон, твердый и мягкий пластик, металл, фольгу, электронику, батарейки, пластиковые карты и другие подходящие материалы. Все вторсырье должно быть чистым и сухим — это необходимо для дальнейшей переработки. После сбора материалы отсортируют и направят в специализированный экоцентр.

В рамках мероприятия также организуют сбор «добрых крышечек». Средства от их переработки направят на благотворительные цели и поддержку социально значимых проектов.

Акции по раздельному сбору вторсырья в городском округе проводят каждую четвертую субботу месяца. Принять участие может любой желающий.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.