В Электростали 17 подросткам вручили первые паспорта

Семнадцать 14-летних жителей Электростали получили первые паспорта на торжественной церемонии 21 октября в Молодежном центре. Документы им вручил глава городского округа Филипп Ефанов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Молодежном центре Электростали 21 октября состоялась торжественная церемония вручения первых паспортов в рамках Всероссийского проекта «Мы — граждане России». Основной документ получили 17 жителей округа, достигших 14 лет.

Паспорта подросткам вручил глава городского округа Электросталь Филипп Александрович Ефанов. Он подчеркнул, что получение документа — важный шаг во взрослую жизнь: вместе с новыми правами молодые люди принимают ответственность за свои поступки и решения. Глава округа пожелал юношам и девушкам с гордостью носить звание гражданина России, не бояться трудностей, ставить амбициозные цели и уверенно идти к мечте.

Каждый подросток, достигший 14 лет, может получить первый паспорт в торжественной обстановке. Для этого нужно сообщить о своем желании специалисту при подаче заявления на оформление документа.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.