В Электростали 16 мая пройдет день открытых дверей в колледже

День открытых дверей пройдет 16 мая в Электростальском колледже в Подмосковье. Абитуриенты и их родители смогут узнать о специальностях, условиях поступления и перспективах трудоустройства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Электростальский колледж приглашает школьников и их родителей на день открытых дверей. Мероприятие состоится в субботу, 16 мая, и будет посвящено выбору будущей профессии и возможностям среднего профессионального образования.

Представители учебного заведения расскажут о реализуемых специальностях, правилах приема и особенностях обучения. Гостям также разъяснят, какие перспективы трудоустройства открываются перед выпускниками колледжа.

Отдельной частью программы станет экскурсия по мастерским. Посетители смогут увидеть учебные аудитории и современное оборудование, познакомиться с условиями, в которых студенты получают практические навыки.

Мероприятие пройдет в первом корпусе колледжа по адресу: улица Спортивная, дом 12. Начало в 10:30. Предварительная запись доступна по ссылке.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.