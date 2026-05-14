Покупатели стали чаще выбирать квартиры без отделки

Покупатели жилья все чаще отказываются от типового ремонта в новостройках, предпочитая квартиры без отделки. Причины такого выбора объяснила риелтор Мария Кудреватых, сообщает АБН24 .

В элитном и бизнес-классе квартиры традиционно продаются без отделки. По словам эксперта, покупатели в этом сегменте ценят возможность создать индивидуальное пространство и не готовы переплачивать за типовой ремонт, который затем все равно демонтируют.

«Если говорить об элитном и настоящем бизнес-классе, квартиры там традиционно продаются без отделки. Причина проста: у покупателей такого жилья слишком индивидуальные запросы, и стандартный ремонт от застройщика для них не имеет ценности. Владельцы все равно будут переделывать пространство под себя», — пояснила Мария Кудреватых.

В дорогих проектах некоторые девелоперы даже отказываются от внутренних стен, поскольку перепланировки стали нормой. Отсутствие отделки в этом сегменте воспринимается как преимущество.

В комфорт-классе застройщики долгое время продвигали жилье с готовым ремонтом. Однако рост цен, изменения ипотечных условий и конкуренция заставили компании снижать стартовую стоимость. Квартира без отделки обходится дешевле, а при необходимости покупатель может заказать ремонт отдельно.

При этом самостоятельная отделка связана с рисками: поиск подрядчиков, срыв сроков и дополнительные расходы. Поэтому формат с готовым ремонтом по-прежнему востребован у покупателей с ограниченным бюджетом.

