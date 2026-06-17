В Электростали 16 июня наградили спортсменов и тренеров

Торжественная церемония чествования спортсменов, их родителей и тренеров прошла 16 июня в ЛДС «Кристалл» в Электростали. Участниками мероприятия стали представители спортивного сообщества и почетные гости, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Церемония объединила спортсменов, их наставников и родителей, которые вносят вклад в развитие спорта в Электростали. Почетными гостями стали депутат Государственной Думы Геннадий Панин и первый заместитель главы городского округа Вадим Бахматов.

В ходе мероприятия прозвучали торжественные слова в адрес тех, кто добивается высоких результатов и поддерживает молодых спортсменов на пути к победам.

Праздничную атмосферу дополнили творческие выступления электростальских артистов. Свои номера представили участница циркового коллектива «Дружба», солистка Образцового коллектива «Студия эстрадного вокального творчества «Интро» и солистка Образцового коллектива «Студия эстрадного вокала «Бэст-Лучшие».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Балашихе обновили крупнейший в округе спортивный комплекс «Орион». Глава региона посетил микрорайон Железнодорожный, чтобы пообщаться с тренерами и юными спортсменами.

«Хочу поблагодарить тренеров, всех, кто занимается с детьми. Мы ценим этот труд. Сейчас в спорткомплексе тренируется почти 1,5 тыс. человек. Рассчитываем, что после всех работ в среднем его будут посещать свыше 3 тыс. ежедневно», — заявил Воробьев.