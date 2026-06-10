В Электростали 12 июня пройдет праздник ко Дню России

Праздничная программа ко Дню России состоится 12 июня в парке «Авангард» в Электростали. Жителей и гостей округа ждут концерты, выставки, мастер-классы и патриотические акции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Центральной площадкой торжеств станет парк «Авангард». Для посетителей подготовят интерактивные зоны, познавательные выставки, творческие мастер-классы и музыкальные выступления. Традиционно здесь пройдет патриотическая акция «Триколор».

В павильоне откроется тематическая выставка «Эхо войны» с историческими экспонатами. Также будет работать тир «Лазертаг», где участники смогут проверить меткость в безопасном формате. Рядом с павильоном организуют мастер-класс по изготовлению брошей «Триколор». Кроме того, в рамках благотворительной акции «Письмо на фронт» все желающие смогут направить слова поддержки военнослужащим.

На главной сцене парка состоится концерт «Пою тебе, моя Россия!». В программе — вокальные и хореографические номера творческих коллективов округа и выступление духового оркестра воинской части № 3270. Мероприятия пройдут с 15:00 до 18:30. Возрастное ограничение 0+.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.