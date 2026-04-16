В Электростали 11 подросткам вручили первые паспорта

Церемония состоялась в среду, 15 апреля, в Молодежном центре. Свои первые паспорта получили одиннадцать 14-летних жителей Электростали. Документы подросткам вручил глава городского округа Филипп Ефанов.

Получение паспорта стало для ребят важным этапом — вместе с новыми правами они приобретают и ответственность за свои поступки. После официальной части участники сделали общее памятное фото с главой округа. Кроме основного документа подросткам вручили подарки от движения «Движение Первых» — обложки на паспорта и значки.

Поддержать юных граждан пришли родители и друзья. В администрации напомнили, что каждый подросток, достигший 14 лет, может получить паспорт в торжественной обстановке. Для этого при подаче заявления необходимо заранее сообщить о своем желании специалисту.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.