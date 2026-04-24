В Электростали 100 школьников вступили в «Движение Первых»

Торжественная церемония вступления в Движение Первых прошла 23 апреля в школе №22 городского округа Электросталь. Участниками движения стали сто учеников и студентов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Церемония состоялась в присутствии почетных гостей. В ней приняли участие представители администрации городского округа, управления образования, депутаты городского совета, военнослужащие войсковой части 3270, председатель муниципального родительского комитета, директора школ, спортсмены и специалисты центра патриотического воспитания. Поддержку ребятам оказали наставники движения.

«Движение Первых» объединяет активных и целеустремленных молодых людей. Среди его ценностей — дружба, взаимопомощь, любовь к Родине и стремление к созиданию. Участники получают возможность реализовать свои идеи и внести вклад в развитие общества.

В ходе мероприятия наставники вручили новым активистам символические значки. С этого момента школьники и студенты официально стали частью Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.