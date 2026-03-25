В Электрогорске проверили благоустройство Стахановского озера

Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов 24 марта проверил ход благоустройства территории Стахановского озера в Электрогорске. Работы идут по графику, завершить их планируют к 30 мая 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Денис Семенов вместе с депутатом Мособлдумы Линарой Самединовой осмотрел площадку и оценил выполненные этапы. На объекте установили все сваи под будущие настилы из древесно-полимерного композита и решетчатые настилы — закручивание полностью завершено. Также готов металлокаркас под настилы из ДПК, сварочные работы выполнены в полном объеме.

Сейчас продолжается сварка каркаса под решетчатые настилы. Параллельно рабочие устраивают основания из песка и щебня для детской игровой площадки и дорожно-тропиночной сети из брусчатки. С территории вывозят и утилизируют излишний грунт, что позволит подготовить пространство к следующим этапам благоустройства.

Все работы ведутся в соответствии с утвержденным проектом и графиком. Открытие обновленной общественной зоны у озера запланировано на 30 мая 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.