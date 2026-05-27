В Электрогорске Подмосковья прошел последний звонок

Последний звонок прозвучал 26 мая для выпускников лицея, школы № 14 и корпуса школы-интерната в Электрогорске. Временно исполняющий полномочия главы города Сергей Балашов поздравил школьников и отметил их достижения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественные мероприятия прошли в образовательных комплексах «Лицей», «СОШ № 14» и корпусе школы-интерната. Сергей Балашов лично обратился к 27 выпускникам школы № 14, завершающим обучение.

Из них 12 человек претендуют на аттестаты особого образца и медали — это почти половина класса. Среди выпускников есть призеры олимпиад, успешные спортсмены и победители творческих конкурсов регионального и всероссийского уровней.

«За каждой такой победой — люди. Учителя, которые умеют разглядеть искру в каждом ребенке и помочь ей разгореться. Родители, которые были рядом каждый день — и в радости, и в трудностях. Низкий вам поклон», — отметил Сергей Балашов.

«Мечтайте смело и работайте ради своей мечты так же смело. Будьте честными и добрыми. Любите семью. И помните: Электрогорск — здесь всегда будут ждать ваших побед», — добавил он.

Церемония прошла в теплой атмосфере. Выпускники, педагоги и родители сделали памятные фотографии и отметили завершение важного этапа. Впереди у школьников — государственные экзамены и выбор профессионального пути.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.