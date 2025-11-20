В Электрогорске 27 ноября состоится форум «Экспортный потенциал Подмосковья»

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фонд поддержки ВЭД МО) примет участие в межмуниципальном форуме «Экспортный потенциал Подмосковья». Участниками также станут предприниматели и представители компаний региона, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Мероприятие состоится 27 ноября на площадке компании «ЭКОлаб». Форум станет площадкой для диалога власти и бизнеса, где предпринимателям расскажут об инструментах выхода на международные рынки.

В рамках программы состоится экскурсия по предприятию, а затем пленарное заседание. Его участниками станут:

Денис Бадекин , Руководитель проекта по развитию регионального бизнеса Группы компаний Российского экспортного центра;

Анастасия Прибылова , Ведущий менеджер Фонда поддержки ВЭД Московской области;

Ирина Лукина , Эксперт Восточной ТПП Московской области;

Татьяна Соловьева , Генеральный директор ООО «ЭКОлаб-Экспорт»;

Алексей Кокорин , ТПП Московской области, ведущий бизнес-трекер проектов Мастерской управления «Сенеж»;

Михаил Фадеев, основатель маркетингового агентства Миши Фадеева.

Спикеры расскажут о мерах государственной поддержки экспорта и импорта, сертификации экспортной продукции, организации и сопровождении экспортных сделок и многом другом. Мероприятие бесплатное, но необходима регистрация.

Узнать о форуме подробнее и зарегистрироваться можно на сайте Фонда поддержки ВЭД МО: https://exportmo.ru/moscowregionexportforum2025.

Фонд поддержки ВЭД МО оказывает различные услуги для экспортеров, которые предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. Поддержка осуществляется по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт». Подробнее — на сайте: https://exportmo.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что тема экономического развития и привлечения резидентов всегда была очень важной для Московской области. Он добавил, что текущая макроэкономическая ситуация позволяет властям очень внимательно сопровождать и малый, и средний бизнес, поддерживать крупные предприятия.

«Вообще, тема экономического развития, привлечения резидентов крайне важна была для нас всегда. Понятно, что и в 2014 году, и, особенно, после 2022 все компании, вся финансовая система испытывают очень серьезную нагрузку и различные ограничения», — отметил Воробьев.