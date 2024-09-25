В экоакции «День в лесу» в Луховицах приняли участие около 70 человек

Акция по уборке мусора под названием «День в лесу» прошла в квартале 54 Белоомутского участкового лесничества Луховицкого филиала ГКУ МО «Мособллес» на площади 2 га. В уборке леса от мусора приняли участие около 70 человек, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

«Осенняя акция „День в лесу“ совместила в себе не только уборку леса от бытового мусора, но еще и сбор неликвидной древесины. Благодаря тому, что в акции приняли участие большое количество неравнодушных человек, удалось собрать около 10 куб. м мусора и 7 куб. м неликвидной древесины. Мы благодарим каждого, кто принял активное участие в этом благородном деле! Сегодня мы сделали чище еще один участок нашего леса», — рассказал старший участковый лесничий Луховицкого филиала ГКУ МО «Мособллес» Владислав Корнеев.

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