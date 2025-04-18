В Екатеринбурге запретили жарить шашлыки
В Екатеринбурге запретили жарить шашлыки из-за особого противопожарного режима
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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об особом противопожарном режиме, который введут на территории города с 19 апреля. Теперь в уральской столице нельзя разводить костры и готовить еду на открытом огне, в том числе жарить шашлыки на собственных садовых участках, сообщает «ОТВ-Екатеринбург».
Кроме того, в Екатеринбурге вводится запрет на сжигание сухой травы и мусора, а также на проведение газосварочных работ. Нарушителям предписаний грозит денежный штраф.
Особый режим противопожарной безопасности в Екатеринбурге будет отменен после соответствующего постановления мэра.
Тем временем жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе на 18–20 апреля.