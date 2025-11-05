В Екатеринбурге приставы задержали на сеансе массажа отца-должника из Катара
В Екатеринбурге судебные приставы провели нестандартную операцию по задержанию гражданина Катара, накопившего алиментный долг перед собственными детьми, сообщает портал «Екатеринбург онлайн».
Сотрудник ФССП, записавшись под видом клиента на сеанс массажа, задержал 38-летнего Эмада в одном из местных спа-салонов.
Как выяснилось, мужчина, получивший российское гражданство четыре года назад благодаря браку с уральской жительницей Светланой, покинул семью сразу после оформления паспорта РФ, прихватив с собой брачные договоры и документы. По словам женщины, воспитывающей двоих детей 5 и 11 лет, бывший супруг сознательно игнорировал судебные решения об алиментах, хотя через «Госуслуги» получал все уведомления. Несмотря на возвращение в Россию в декабре 2024 года, мужчина не возобновил общение с детьми и продолжил уклоняться от выплат, превысивших миллион рублей.
В настоящее время решается вопрос о принудительном взыскании задолженности и возможном лишении родительских прав.