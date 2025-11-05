В Екатеринбурге приставы задержали на сеансе массажа отца-должника из Катара

Сотрудник ФССП, записавшись под видом клиента на сеанс массажа, задержал 38-летнего Эмада в одном из местных спа-салонов.

Как выяснилось, мужчина, получивший российское гражданство четыре года назад благодаря браку с уральской жительницей Светланой, покинул семью сразу после оформления паспорта РФ, прихватив с собой брачные договоры и документы. По словам женщины, воспитывающей двоих детей 5 и 11 лет, бывший супруг сознательно игнорировал судебные решения об алиментах, хотя через «Госуслуги» получал все уведомления. Несмотря на возвращение в Россию в декабре 2024 года, мужчина не возобновил общение с детьми и продолжил уклоняться от выплат, превысивших миллион рублей.

В настоящее время решается вопрос о принудительном взыскании задолженности и возможном лишении родительских прав.