В Екатеринбурге открыли лабиринт из 200 тонн вторсырья

В Екатеринбурге открылся лабиринт «НЕ/ВОЗМОЖНОЕ», созданный из 200 тонн вторсырья, которое активисты собирали на протяжении семи лет. Одной из создательниц проекта стала Яна Трудкова — победительница Зеленой Премии Российского экологического оператора за инициативу «НЕМУЗЕЙМУСОРА», сообщила пресс-служба РЭО.

«Активисты Екатеринбурга нашли способ подарить вторую жизнь трудно перерабатываемым фракциям и организовали экопросветительский проект. Цель — показать, какое количество отходов производит человек, привлечь внимание к необходимости формирования экономики замкнутого цикла», — отметили в пресс-службе ППК РЭО.

За время существования музея тысячи горожан приносили вторсырье, в результате было собрано свыше 200 тонн материалов.

«Это не выставка, а скорее крик, законсервированный в тюках. Семь лет. Безумное количество тонн вторсырья, готового к переработке. Каждый блок — это чья-то вера в то, что „если начать — то все изменится“. Мы собирали, сортировали и ждали. Но так и не дождались, поэтому — это наш крик души!» — написала в манифесте Яна Трудкова.

Галерея-лабиринт — не просто свалка, а временный арт-объект. Его авторы готовы разобрать конструкцию за сутки, если появится предприятие, согласное отправить сырье на переработку. Пока же «НЕ/ВОЗМОЖНОЕ» остается символом переходного периода, после которого не менее 25% твердых коммунальных отходов должны перерабатываться.

«Для меня лабиринт — это случайное стечение обстоятельств, так получилось. Сочетание несочетаемого, это и хаос, и порядок одновременно. Все зависит, под каким углом ты на него смотришь сейчас или посмотришь завтра. Это возможность чуть ближе посмотреть на свой след в этом мире и сделать свой выбор. Это способ быть услышанным или, наоборот, задать вопрос», — поделился автор идеи Илья Капустин.

Внутри лабиринта разместится выставка концептуальных работ Яны Трудковой. Летом организаторы хотят пригласить художников со всей России, работающих в стиле треш-арт.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Ее главная задача — выстроить в России комплексную систему обращения с ТКО. С 2025 года на смену нацпроекту «Экология», завершившемуся в 2024-м, пришел новый проект — «Экологическое благополучие». Одно из его направлений предполагает создание экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году обеспечит сортировку 100% ТКО, сокращение захоронения до 50% и использование не менее 25% отходов в качестве вторичного сырья.