В Егорьевскую ДШИ закупят новое музыкальное оборудование на 6 млн рублей

В рамках Народной программы «Единой России» и федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в Московской области ремонтируются и оснащаются муниципальные школы искусств, передает пресс-служба партии.

В Егорьевскую детскую школу в 2025 году будут приобретены музыкальные инструменты, мольберты, учебно-методические пособия и интерактивные панели

«Общая сумма поставки превысит 6,3 миллиона рублей. Средства выделены из федерального, регионального и муниципального бюджета. Уже приобретен рояль „Соната“ и четыре пианино. Рояль установлен в актовом зале школы, а пианино используются на индивидуальных занятиях в учебных классах. Также для художественного отделения приобретены 50 мольбертов с полками для инструментов и стаканчиков», — рассказал председатель Совета депутатов Егорьевска, заместитель секретаря местного отделения «Единой России» Михаил Лавров.

Депутат уточнил, что заключены контракты на поставку трех интерактивных панелей, учебно-методических и интерактивных пособий, а также планируется приобрести еще одно пианино.

«Новые инструменты дают качественное звучание и долго сохраняют чистоту строя. Ребята с большим удовольствием приходят на занятия. Важно играть на таких инструментах и тем, кто уже добился значимых результатов», —отмечает директор школы Вячеслав Архипов.

В настоящее время в Егорьевской школе искусств обучается 860 детей. Обучение ведется по пяти направлениям: инструментальное, хореографическое, художественное, театральное и раннего эстетического развития. Воспитанники школы ежегодно принимают участие и занимают призовые места в конкурсах и фестивалях различного уровня. Так, по классу фортепиано Татьяна Тулянкина является лауреатом I степени Московскогообластного детского и юношеского конкурса «Русская музыка», стипендиатом фонда пианиста Дениса Мацуева, лауреатом и победителем всероссийских и региональных конкурсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.