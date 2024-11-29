В Егорьевском центре соцобслуживания состоялась «Встреча боевых друзей»

На базе Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Егорьевский» состоялась 9-я ежегодная практическая конференция Московской областной общественной организации инвалидов войны в Афганистане «Подмосковье». Ее участниками стали ветераны боевых действий, участники и инвалиды афганской войны из разных городов региона и представители районных организаций. Об этом сообщили в социальных сетях соцучреждения.

Открыл конференцию председатель МОООИВА «Подмосковье» Борис Конончук, с приветствием и добрыми пожеланиями к собравшимся обратилась заместитель Главы г. о. Егорьевск Наталья Леликова.

На мероприятии обсудили актуальную тему реабилитации инвалидов боевых действий и вопросы повышения уровня социальной защищенности этой категории граждан. Большой интерес, по словам администрации Центра «Егорьевский», вызвало выступление главного врача Центра восстановительной терапии им. М. А. Лиходея Цыренова Цырена. А завершила конференцию концертная программа с участием постоянного гостя КЦСОиР «Егорьевский» автора-исполнителя, обладателя национальной премии «Марка № 1 в России» в творческой номинации «Моя Марка» 2024 года Макса Лидова.

Однако на этом мероприятие не закончилось. Специалисты центра также подготовили для участников обширную программу,

«Гости воспользовались широким спектром инновационного реабилитационного оборудования и оздоровительными услугами физиоблока, прошли экспресс-диагностику на биоанализаторе, получили консультации врачей и специалистов Центра, ознакомились с уникальными методиками психологической реабилитации — медитативной практикой „Поющие тибетские чаши“», — рассказали в сообществе Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Егорьевский» Вконтакте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.