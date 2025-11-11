В Егорьевском музее открыли выставку к юбилею фотографа Виктора Анашкина

В Егорьевском историко-художественном музее открыли выставку «Жизнь в объективе» памяти Виктора Николаевича Анашкина. Его называют местным фотолетописцем — мимо объектива его камеры не прошло ни одно значимое событие Егорьевска конца ХХ — начала ХХI веков. Он снимал моменты открытия новых предприятий, дорог, торговых центров, социально-культурных учреждений, спортивные и трудовые достижения своих земляков — егорьевцев, которые всегда были в центре его внимания, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В этом году Виктору Анашкину исполнилось бы 85 лет. С инициативой провести выставку его снимков в музей обратилась дочь, Анна Викторовна Найденова. Она пришла на открытие вместе с сыном.

«Мой отец ассоциируется у меня с фотоаппаратом, он был в руках у папы почти всегда. Он фотографировал не только городские события, но и, конечно, нашу семью. У нас был красивый сад, мама там много всего сажала, даже делала своеобразные экспозиции, а папа помогал ей и потом все это фотографировал. Эти фотографии вы тоже можете увидеть на выставке — мы с сотрудниками музея отобрали лучшие, чтобы все смотрелось гармонично», — делится Анна Викторовна.

Виктора Николаевича вспоминают как неутомимого труженика, который работал в будни и праздники до последних дней жизни. Своему ремеслу Виктор Анашкин обучал молодое поколение — вел кружок любителей фото и кино в школе № 2, в Доме пионеров, в колледже гражданской авиации. Его воспитанники принимали участие в конкурсах центральной газеты «Пионерская правда», занимали призовые места, награждались путевками во всесоюзные летние лагеря «Артек» и «Орленок». Председатель Совета депутатов Михаил Лавров рассказал о том, как учился у Виктора Николаевича фотографировать, печатать, глянцевать снимки.

«Он своими фотографиями писал историю нашего края», — отметил Михаил Лавров.

Представитель Егорьевского АТК, депутат «Единой России» Геннадий Савин также посетил выставку в день открытия и поделился воспоминаниями о том, каким ответственным, всегда идущим на помощь коллегам и курсантам, помнят его в колледже.

«Мы однажды приехали в Киев на спартакиаду Советского союза. И директор училища, Хаустов, дал задание срочно сфотографировать команду города Омска. Виктору Николаевичу пришлось проявлять фотографии в ночь, сидя в гардеробе. Чтобы никто не видел и не знал», — рассказал Геннадий Савин.

В 1978 году Виктор Анашкин снял кинофильм, посвященный 200-летию Егорьевска. Об этом, а также других этапах его жизни и творчества в Егорьевском музее можно будет узнать до 8 декабря.

