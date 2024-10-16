В Егорьевском музее открылась выставка члена Союза художников России Аллы Жуковой, посвященная 225-летию А. С. Пушкина

Директор музея, депутат Совета депутатов городского округа Егорьевск, заслуженный работник культуры РФ и почетный гражданин городского округа Наталия Артёмова поприветствовала гостей и подчеркнула, что открытие такой выставки в юбилейный год — это значимое культурное событие.

Алла Жукова — российский график, живописец. Она участвовала во многих выставках, в том числе персональных: «Онегинская строфа» и «Вечное движение» в Государственном музее им А С. Пушкина, «Марина. Поэма Конца» и «Болшево и Поэма конца» в Доме музее Марины Цветаевой.

В лаконичных иллюстрациях данной выставки Алла Жукова отражает литературную реальность. По словам специалистов, текст Пушкина в её графике приобретает многослойность, в ней присутствует пушкинская сатира и отражение личности писателя. Сама художница делится: «Пушкин — у него стих лёгкий, за ним надо бежать. Я и бежала». Однако работы сделаны отнюдь не «на коленке». Каждой иллюстрации соответствовал классический, проработанный эскиз. На выставке представили 62 листа с рисунками, в целом их больше 250 — каждой пушкинской строфе соответствовала своя иллюстрация, а иногда — не одна. Писались работы несколько лет — выросли дети, стали ровесниками героям романа. Поэтому для художницы ее работы — не просто передача образов писателя, но и история взросления собственных детей.

«Жизнь в Пушкине — это, наверное, самые счастливые годы моей жизни, потому что это такая атмосфера радости, легкости, сотворчества…» — отметила Алла Жукова.

Открытие выставки «Евгений Онегин: рисунки на полях романа» в Егорьевском музее стало возможным благодаря финансовой поддержке руководства Кондитерской фабрики «Победа». Генеральный директор фабрики Ольга Муравьева поблагодарила художницу за новое визуальное прочтение романа Пушкина и сохранение литературных традиций.

Продолжением вечера, посвященного 225-летию А.С Пушкина, стал спектакль-опера «Моцарт и Сальери» (музыка Н. А. Римского-Корсакова) по мотивам одной из четырех пушкинских «Маленьких трагедий».

«Опера „Моцарт и Сальери“ — это психологическая драма о взаимоотношениях двух противоположных творческих личностей. С одной стороны — Сальери, чьё творческое делание состоит из тяжёлого, изнуряющего ремесленного труда. С другой — Моцарт, который, кажется, вовсе не прилагает никаких усилий в творчестве, музыка, словно рождаясь, сама выходит из-под его пера», — рассказали в администрации музея.

Роль Сальери исполнил лауреат международных вокальных конкурсов, заслуженный работник культуры Рязанской области Алексей Свиридов.

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