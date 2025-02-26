В Егорьевском музее более 400 человек посетят программу, посвященную Масленице

В Егорьевском историко-художественном музее знакомят гостей с обычаями и традициями Масленицы. Сотрудники Егорьевского историко-художественном музея перевоплощаются в русских красавиц и молодцев и рассказывают гостям о традициях каждого из 7 дней Масленицы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В понедельник встречают сырную седмицу конкурсом «Солнце, месяц посвяти», вторник наши предки называли «Заигрыши», с этого дня начинали ходить в гости на блины, а молодые люди знакомились друг с другом, среда носила имя «Лакомка», в этот день тещи принимали у себя зятьев, в четверг «Разгуляй» — начиналась широкая Масленица с гуляниями и играми, кульминацией которой становилось Прощеное Воскресение.

Гости музея увидели театрализованные сценки и сами смогли станцевать егорьевскую Степановскую кадриль, принять участие в эстафете на лошадках, посоревноваться в выпечке импровизированных блинов, а затем отведать настоящее масленичное угощение в форме солнца.

Во дворике музея дети играют в исконные народные игры, кидают кольца на самовар и мячи в матрешку, проходят при помощи верЕвки и мячика деревянный лабиринт, прыгают в скакалку и водят хороводы.

Кульминацией праздника стало сожжение чучела Маслены. Этот обряд для наших предков означал, что зима уходит, а весна наступит быстрее.

До конца этой недели развлекательную масленичную программу посетят еще более 400 человек.

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