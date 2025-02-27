В Егорьевском экомузее открыли экспозицию о катастрофе на Черном море

Евгения в январе посетила один из самых сложных участков в Темрюкском районе Краснодарского края. Там они помогали волонтерам со всей страны очищать береговую линию от мазута.

«Объем работ колоссальный! Мы лопатами гребли камни. Собирали в мешки и вывозили их», — поделилась Евгения Буланова.

В новой экспозиции Евгения постаралась отразить, что и в каком состоянии было побережье моря после разлива мазута. Она состоит фотоотчета о поездке, а также инсталляции последствий выброса загрязнений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.