В Егорьевском экомузее открыли экспозицию о катастрофе на Черном море
Фото - © Интерактивный ЭкоМузей "МУЗМУС", м.о. Егорьевск
Егорьевская активистка Евгения Буланова представила новую экспозицию, посвященную экологической катастрофе на Черном море, сообщили в пресс-службе округа.
Евгения в январе посетила один из самых сложных участков в Темрюкском районе Краснодарского края. Там они помогали волонтерам со всей страны очищать береговую линию от мазута.
«Объем работ колоссальный! Мы лопатами гребли камни. Собирали в мешки и вывозили их», — поделилась Евгения Буланова.
В новой экспозиции Евгения постаралась отразить, что и в каком состоянии было побережье моря после разлива мазута. Она состоит фотоотчета о поездке, а также инсталляции последствий выброса загрязнений.
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