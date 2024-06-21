В Егорьевской больнице наградили 28 медиков

сегодня в 16:18

Глава округа Дмитрий Викулов наградил врачей, фельдшеров, средний и младший персонал за добросовестный труд и чуткое отношение к пациентам и поздравил с Днем медицинского работника. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Егорьевск.

Председатель Совета депутатов округа Михаил Лавров отметил, что здравоохранение Егорьевска успешно развивается, благодаря профессионализму медиков и поддержке Правительства региона. Депутат Московской областной Думы Максим Коркин также поздравил медиков с профессиональным праздником и пожелал им благодарных пациентов.

Лучшие медицинские работники в этот день были отмечены почетными грамотами главы округа, совета депутатов, а также благодарственными письмами депутата Московской областной Думы Максима Коркина, депутата Госуумы федерального собрания Никиты Чаплина и главного врача Егорьевской больницы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.