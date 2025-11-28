В Егорьевске завершились работы по благоустройству 11 дворов

В этом году в Егорьевске благоустроили 11 дворовых территорий: 10 дворов с дотацией и 1 двор — на средства местного бюджета. В рамках комплекса работ отремонтировали более 50 000 кв. м асфальтового покрытия — проездов, тротуаров, подходов к многоквартирным домам, создали около 700 новых парковочных мест, высадили 160 кустов и 28 лип. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

При обходе территорий после благоустройства глава округа Дмитрий Викулов обратил внимание на необходимость обеспечения водоотведения. Проблему подтопления территории кардинально решат весной. Также Дмитрий Викторович напомнил жителям, что парковку автовладельцам нужно периодически освобождать для проведения уборки.

«Благоустройство — это наша общая задача. И мы решаем ее при активной поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Благодаря этой поддержке мы можем благоустраивать дворы, тесно взаимодействуя с Министерством благоустройства региона. Продолжим работать дальше, придем в другие дворы в следующем году, чтобы они становились комфортнее», — отметил глава.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.