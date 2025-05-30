В Егорьевске завершается 1 этап противопожарной опашки границ населенных пунктов

В муниципальном округе Егорьевск завершается первый в 2025 году этап опашки населенных пунктов на границе с лесными и степными участками. Это одно из основных требований пожарной безопасности в пожароопасный период, который в 2025 году из-за аномально теплой зимы начался раньше обычного — 20 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Цель опашки — создать минерализованную полосу, которая препятствует распространению огня. Она должна быть не менее 0,3 метра глубиной и не менее 1,4 метра шириной — в зависимости от возможности прохода техники. Для этого используют бульдозеры и тракторы, оснащенные плугами и фрезами, которые переворачивают и крошат почву. Если на территории, по которой пройдёт техника, растут отдельные деревья и кустарники, их вырубают.

«Сам был свидетелем, как такие полосы предотвращали проход огня именно в деревню. Несколько раз такое было, очень помогает. Даже с ветром помогает», — отметил начальник Юрцовского отдела территориального управления администрации м. о. Егорьевск Игорь Фанышев.

Хлопот трактористам добавила сырая земля. Влага — враг техники. Однако в сроки подрядчик укладывается. Осталось опахать порядка 8 населенных пунктов до 10 июня. Второй этап опашки запланирован на июль, третий — на август–сентябрь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.