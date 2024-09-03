В Егорьевске зафиксировали 5 нарушений сброса отходов в контейнеры

В городском округе Егорьевск продолжается борьба с несанкционированной утилизацией отходов на контейнерных площадках. В этой работе помогают видеокамеры системы «Безопасный регион», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В июле–августе нарушения были зафиксированы 4 нарушения на улице Радио и Нечаевской, а до этого, в мае, ещё один случай незаконного сброса отходов в 5 микрорайоне города.

«Сначала камеры фиксируют государственный номер автомобиля, из которого выбрасывается мусор. После этого владельцу транспортного средства выписывается штраф по упрощенной процедуре. Размер штрафа для граждан — до 70 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч рублей, для юрлиц — до 200 тысяч рублей», — описали алгоритм наложения штрафных санкций в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Жителям Подмосковья необходимо утилизировать мусор в том населенном пункте, где они проживают. Для этого нужно заключить договор на вывоз бытовых отходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.