В Егорьевске вывезли 5 тысяч кубометров снега

Коммунальные службы Егорьевска за минувшие два дня вывезли с улиц около 5 тысяч кубометров снега и подготовили технику к новому циклону. Особое внимание уделили социальным объектам и пешеходным зонам.

Специалисты службы благоустройства работают в усиленном режиме после снегопада. По словам директора учреждения Дмитрия Зернова, за два дня с территории округа вывезли порядка 5 тысяч кубометров снега. В первую очередь очищали подъезды к социальным объектам, контейнерным площадкам, школам и детским садам, а также лестницы, спуски и тротуары.

За сутки до нового снегопада дорожники провели мелкий ремонт техники: заменили щеточное оборудование и пластины. Это позволило подготовить машины к предстоящей работе.

Сегодня на линию выйдут 15 единиц метущей техники, четыре мини-погрузчика, два фронтальных погрузчика, пять самосвалов и около 100 дворников. Основная задача — обеспечить проезд транспорта и безопасность пешеходов. После окончания снегопада уборка продолжится.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.